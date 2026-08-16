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Происшествия

В Брянске состоялся штаб по устранению последствий ракетного удара

2026, 16 августа 08:36
В Брянске состоялся штаб по устранению последствий ракетного удара
Источник фото

Ведется поквартирный обход, специалисты фиксируют ущерб.

 

В Брянске прошел штаб с участием администрации города, Советского района, ГУ МЧС России по Брянской области, департамента строительства, УКС и коммунальных служб. Обсуждалось продолжение работ по устранению последствий ракетного удара.

Поквартирный обход ведется, специалисты фиксируют размеры ущерба, затем будет проведена госэкспертиза сметной стоимости.

В квартирах и подъездах уборку ведут волонтеры, представители «Народного фронта», «Красного креста» и добровольцы бригады «БАРС-Брянск». 15 строительных организаций выполняют демонтаж поврежденного остекления и закрытие теплового контура.

Жителей, чьи квартиры или дома пострадали, просят сообщать по телефонам для согласования даты и времени работы специалистов. 

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