Ведется поквартирный обход, специалисты фиксируют ущерб.

В Брянске прошел штаб с участием администрации города, Советского района, ГУ МЧС России по Брянской области, департамента строительства, УКС и коммунальных служб. Обсуждалось продолжение работ по устранению последствий ракетного удара.

Поквартирный обход ведется, специалисты фиксируют размеры ущерба, затем будет проведена госэкспертиза сметной стоимости.

В квартирах и подъездах уборку ведут волонтеры, представители «Народного фронта», «Красного креста» и добровольцы бригады «БАРС-Брянск». 15 строительных организаций выполняют демонтаж поврежденного остекления и закрытие теплового контура.

Жителей, чьи квартиры или дома пострадали, просят сообщать по телефонам для согласования даты и времени работы специалистов.