Брянцам заплатят за путешествия по России

Туристы получат кэшбэк по программе госсубсидирования.

В Брянском горсовете прошел прием граждан по вопросам туризма. Участие в нем приняли депутат Госдумы Николай Валуев, глава Брянска Марина Дбар, представители брянских турагентств и горожане, попавшие в сложные ситуации с путевками.

Как сообщила директор туристического агентства Альбина Сеничкина, в этом году государство оказывает россиянам беспрецедентные меры поддержки. За отдых в России предусмотрена дополнительная компенсация. Эта мера направлена на популяризацию внутреннего туризма и поддержку предпринимательства.

По программе госсубсидирования туристы смогут получить кэшбэк в размере от 5 до 15 тысяч рублей при бронировании путевок по России с 15 августа (а для ряда курортов – с 1 октября) по 20 декабря и оплате туров картами «Мир».

Генеральный директор АО «Международный аэропорт Брянск» Александр Сай рассказал, что сейчас аэропорт осуществляет рейсы в Симферополь, Анапу, Сочи, Минеральные Воды, а также в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

В аэропорту соблюдаются все необходимые меры безопасности по профилактике коронавирусной инфекции.