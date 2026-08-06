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Культура

В Брянске снова заговорили о новом здании ТЮЗа

2026, 06 августа 13:22
В Брянске снова заговорили о новом здании ТЮЗа
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Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук на приёме граждан ответил на обращение актёров ТЮЗа, который в этом году отмечает 45-летие в аварийном здании. По словам Ковальчука, для решения проблемы нужно окончательно выбрать площадку под новый театр, привязать к ней проект и подавать заявку на федеральное финансирование.

Сайт АиФ-Брянск напоминает: здание на улице Горького уже трижды проходило экспертизу, и каждый раз вывод был один: реконструкция нецелесообразна. Площадку для нового театра тоже уже подбирали. Не так давно предполагаемой площадкой называли участок в районе старого аэропорта — с собственником земли договорились, а в бюджете заложили 2 млн рублей на проектную документацию при ориентировочной стоимости строительства от 1,5 млрд рублей. До этого театр хотели построить у Чёрного моста, но участок оказался связан с охраняемым археологическим слоем: там нашли следы лагеря «Дулаг 142» и человеческие останки.

Пока неясно, идёт ли речь о смене площадки или об уточнении деталей прежнего проекта. Не сообщается и о судьбе старого здания ТЮЗа — памятника архитектуры 1960 года, которое, по мнению экспертов БГИТУ, ещё можно спасти.

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