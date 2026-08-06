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Здоровье

Анна Кондря выиграла чемпионат России по пожарно-спасательному спорту с рекордом Брянской области

2026, 06 августа 08:40
Анна Кондря выиграла чемпионат России по пожарно-спасательному спорту с рекордом Брянской области
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Она победила в подъеме по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа, став первой в истории брянского спорта чемпионкой страны в этой дисциплине.

 

Анна Кондря завоевала золото на чемпионате и Первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту, которые проходят в Саранске с 3 по 7 августа. В подъеме по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни среди девушек младшей возрастной группы она установила рекорд Брянской области.

Победа дает спортсменке право отправиться на сборы в составе национальной команды для подготовки к чемпионату мира. Турнир пройдет в Жуковском Московской области в августе.

Также брянская спортсменка Александра Юрасова заняла четвертое место в дисциплине «полоса препятствий» среди юниорок 17-18 лет.

Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил спортсменок и их наставников с успешным выступлением. 

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