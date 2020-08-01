Брянец причинил крупный ущерб Tiffany&Co

Как сообщает региональная прокуратура, брянец торговал ювелирными изделиями, используя чужой товарный знак. Под видом оригинальной продукции он продал ювелирное изделие с товарным знаком Tiffany&Co. В результате правообладателю причинен крупный ущерб.

Жительница Смоленска пойдет под суд за обман смолян на 59,5 млн рублей 40-летняя жительница Смоленска обвиняется в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. По версии следствия, с июля 2015 по сентябрь 2018 года шесть человек объединились в организованную преступную группу, создали нелегальный банк, использующий в своей деятельности реквизиты и расчетные счета ряда юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской

В Смоленской области живут более 400 предпринимателей-миллионеров 67206 деклараций по налогу на доходы физических лиц подали смоляне в налоговую к 30 июля, сообщает пресс-служба регионального УФСИН. Индивидуальные предприниматели и другими лица, занимающимися частной практикой, обязанными декларировать доходы в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса РФ, представили 2809 деклараций, из них с доходом до 1 млн. руб. — 2378, более 1 млн. руб.

В Смоленской области сняли часть коронавирусных ограничений С 31 июля в Смоленской области снимается ряд ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба региональной администрации. 31 июля Алексей Островский внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь смолянам разрешается: проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий с очным присутствием граждан численностью не более 150 человек (из расчета 1 человек на 4 кв. метра); проведение

Экс-руководитель предприятия в Смоленске оштрафован за налоговое преступление Бывший руководитель муниципального унитарного предприятия признан виновным в налоговом преступлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. С апреля по июль 20189 года бывший руководитель организации путем расчетов через счета третьего лица скрыл от взыскания недоимки по налогам более 7,8 млн рублей. В отношении экс-руководителя было возбуждено уголовное дело по статье «сокрытие денежных средств,

На улице Николаева в Смоленске обустраивают пешеходные дорожки На улице Николаева в Смоленске продолжается ремонт тротуаров, сообщает пресс-служба городской администрации. Рабочие занимаются обустройством пешеходных дорожек, меняют трамвайные пути и обновляют проезжую часть. На некоторых участках уложена плитка, чтобы горожане могли спокойно ходить по улице. Однако, в ведомстве отмечают, что ремонт еще не закончен. Перед введением объекта в эксплуатацию объект примет комиссия. После окончания