Центр госуслуг «Мой бизнес» в Брянске открылся после реконструкции

В Брянске был открыт после реконструкции помещения новый центр госуслуг для предпринимателей «Мой бизнес». Как сообщает правительство Брянской области, в церемонии участвовали замгубернатора Галина Петушкова и директор департамента экономического развития региона Михаил Ерохин.

В процессе реконструкции в центре были глобально переустроены помещения. Ранее их часть была сдана в аренду. Теперь на освободившихся площадях можно не только оказывать собственникам бизнеса стандартный набор госуслуг, но и проводить различные семинары и мероприятия, деловые встречи, переговоры. Появилась комфортная зона ожидания. Все площадки оснащены техникой, которая позволяет проводить мероприятия онлайн.

В штате центра состоят 20 сотрудников.

Предприниматели, которые обратятся в центр за поддержкой, могут рассчитывать на набор услуг и мер помощи на 120 млн рублей.

В центре также можно получить микрозайм на льготных условиях или взять поручительства для обеспечения кредитов на бизнес, получить сопровождение инвестпроектов.

С 26 марта в центре работает горячая линия по господдержке бизнесу в условиях пандемии коронавируса. На нее поступили 6 тыс. обращений. По итогам оценки качества работы горячих линий для бизнеса, который проводили Минэкономразвитие РФ и аппарат полпреда президента ЦФО Брянщина получила макисмальную оценку.

— В центре «Мой Бизнес» соблюдены все требования Министерства экономического развития Российской Федерации. Условия, созданные для субъектов малого и среднего бизнеса, прекрасные! И со стороны Губернатора, со стороны Правительства поддержка малому и среднему бизнесу оказывается огромная. И условия позволяют, и поддержка позволяет — все создано для того, чтобы бизнес развивался, — сказала Галина Петушкова

По итогам этого года в центре получат господдержку 4% зарегистрированных на Брянщине субъектов малого и средленго бизнеса — без малого 1,6 тыс. предпринимателей. Планируется также выдать минимум 760 микрозаймов, вывести на экспорт от 60 малых и средних предприятий, обеспечить бизнесменой гарантиями при кредитовании на 400 млн рублей, обучить основам ведения бизнеса от 700 человека и помочь в открытии своего дела от 110 из них.