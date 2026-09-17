Выставка ретро автомобилей прошла в Брянске

2026, 17 сентября 18:28

Выставка ретро автомобилей прошла на площади Революции в Брянске в честь Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

17 сентября, в День города, в Советском районе Брянска состоялась выставка ретро автомобилей и мототехники. На площади Революции выстроились почти 30 машин «ВАЗ», «ГАЗ» и «ЗАЗ». Организовали мероприятие руководство брянского цирка и местный клуб ретро автомобилей.

«Машины приехали к нам из Смоленска, Москвы и конечно, Брянска. Выставки ретроавтомобилей мы проводим на 9 Мая, 1 июня и в День города 17 сентября. Несмотря на то, что здесь выставлены и образцы западного автопрома – «Мерседесы», больший интерес у зрителей всегда вызывают родные машины», — уточнил главный администратор брянского цирка Леонид Мишин.

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