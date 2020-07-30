На дороге Брянск I – Брянск II построят два кольца и 102-метровый мост

В 2020 году на объект потратят 608,6 млн рублей.

В областном центре продолжается строительство дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II. О ходе работ рассказали в региональном правительстве.

Напомним, инвестиционный проект реализуется при поддержке президента и Правительства РФ. Стоимостью объекта превышает 2 млрд рублей. В этом году объем финансирования составит 608,6 млн рублей.

Региональные власти рассчитывают, что новая дорога разгрузит транспортные потоки в центре Брянска, станет защитной дамбой во время паводков и придаст импульс дальнейшему развитию города.

Проект предусматривает возведение магистральной дороги второго класса протяженностью 5,408 километра с четырьмя полосами движения и тротуарами шириной 2,5 метра. Длина моста через Десну составит 102 метра.

На первом этапе строители возведут саму дорогу с двумя кольцевыми развязками, ответвлением к улице Горького и мостовой переход через Снежеть. На втором будет построен мост через Десну.

Планируется, что подрядчик – ООО «Дорстрой 32» – завершит работы на первом участке протяженностью 1,7 километра в 2021 году.