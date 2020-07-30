Брянская полиция ищет очевидцев гибели 23-летнего мотоциклиста

Смертельная авария произошла в Брянском районе.

9 июля около 20.20 на 144-м километре трассы Орел – Брянск – Смоленск – граница с Белоруссией погиб 23-летний мотоциклист.

В обстоятельствах гибели молодого человека разбирается полиция. По версии следствия, водитель мотоцикла Kawasaki сначала врезался в остановившийся для поворота Hyundai Elantra. Затем мотоциклиста отбросило на встречную полосу, где он попал под колеса Volkswagen Passat.

Молодой человек погиб на месте.

УМВД по Брянской области просит очевидцев обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, дом 61а, кабинет 5. Телефоны: +7 (4832) 67-03-53, 67-03-61.