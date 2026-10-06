Курьер мошенников из Сочи выслушал приговор в Брянске

2026, 06 октября 09:27

Курьер мошенников из Сочи выслушал приговор в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 18-летний житель города Сочи.

С декабря 2025 года по январь 2026 года молодой человек выполнял роль «курьера» в группе телефонных мошенников. Злоумышленники ввели в заблуждение восемь престарелых граждан. Они убеждали их в необходимости «обезопасить» свои накопления, передав сбережения якобы сотруднику службы по финансовому мониторингу. Фигурант забрал у жертв в разных регионах свыше шести миллионов рублей.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии общего режима, а также обязал возместить ущерб. В законную силу решение не вступило.