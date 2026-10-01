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Криминал

Лжеоператор сотовой компании похитил 620 тысяч рублей у брянца

2026, 01 октября 14:28
Лжеоператор сотовой компании похитил 620 тысяч рублей у брянца
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Лжеоператор сотовой компании похитил 620 тысяч рублей у брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию обратился  житель Бежицкого района города Брянска. По телефону ему позвонил якобы работник оператора сотовой связи. Незнакомец проинформировал о необходимости якобы продлить договор обслуживания телефонного номера. Во время беседы злоумышленник получил доступ к банковскому счёту потерпевшего. Брянец лишился 620 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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