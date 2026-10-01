Лжеоператор сотовой компании похитил 620 тысяч рублей у брянца

2026, 01 октября 14:28

Лжеоператор сотовой компании похитил 620 тысяч рублей у брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратился житель Бежицкого района города Брянска. По телефону ему позвонил якобы работник оператора сотовой связи. Незнакомец проинформировал о необходимости якобы продлить договор обслуживания телефонного номера. Во время беседы злоумышленник получил доступ к банковскому счёту потерпевшего. Брянец лишился 620 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.