Брянские инспекторы поймали 30 водителей без прав

С 17 по 20 июля на дорогах Брянщины прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный маневр», сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Инспекторы провели более 40 рейдов, чтобы найти нарушителей ПДД.

За эти дни брянские полицейские выявили более 60 фактов нарушения ПДД, связанных с выездом на встречную полосу.

Более 30 раз инспекторы поймали водителей, у которых не было водительского удостоверения.

Напомним, в 2020 году полицейские 58 раз отказались от взяток.