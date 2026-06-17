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Здоровье

«Держись, всё будет хорошо» — плохая помощь: в Брянске объяснили, как вести себя рядом с человеком в стрессе

2026, 17 июня 19:05
«Держись, всё будет хорошо» — плохая помощь: в Брянске объяснили, как вести себя рядом с человеком в стрессе
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Брянское отделение Российского Красного Креста напомнило: помочь человеку в остром стрессе способен каждый — без психологического образования и специальных техник. Достаточно быть рядом, не давить и не торопиться с советами.

Самые частые ошибки — из добрых побуждений. Попытка разрядить обстановку шуткой, вопросы «ну расскажи, что случилось» в самый острый момент, привычное «всё будет хорошо» — всё это не успокаивает, а обесценивает чужую боль. Так же, как и разбор «причин» произошедшего или напоминания о характере пострадавшего.

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения РКК, напоминает: «В первые часы после стрессового события люди, как правило, нуждаются не в профессиональном вмешательстве, а в простом человеческом участии. Наша служба психосоциальной поддержки работает именно на этом этапе. Обращение по горячей линии бесплатно и доступно каждому — как тому, кто сам пережил трудную ситуацию, так и тому, кто оказался рядом и не знает, как себя вести. Наша задача — помочь стабилизировать состояние и сориентироваться в ситуации».

Если поддержки близких не хватает или тревога не отступает: горячая линия 8-800-250-18-59 (ежедневно 7:00–22:00 мск, звонок бесплатный) и Telegram-бот @psy_rrc_bot (9:00–00:00 мск).

По материалам сайта КП-Брянск

 

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