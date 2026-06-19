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Криминал

Краже одежды и обуви из магазина в Бярнске раскрыли полицейские за несколько часов

2026, 19 июня 13:34
Краже одежды и обуви из магазина в Бярнске раскрыли полицейские за несколько часов
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Краже одежды и обуви из магазина в Брянске раскрыли полицейские за несколько часов. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился представитель сетевого магазина спортивных товаров в Советском районе города Брянска. На запись камер видеонаблюдения попал момент кражи. Посетитель спрятал в рюкзак неоплаченные сандалии, кроссовки, футболку и шорты, а затем покинул торговый зал. Ущерб составил почти 25 тысяч рублей.

В этот же день участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. 47-летний житель Брянского района ранее уже был судим за разбой. 

Мужчина признался, что из-за отсутствия денег решил обновить гардероб к летнему сезону криминальным способом. Товары полицейские вернули в магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

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