Двое брянцев украли 65 килограммов рельсовых накладок

Преступление раскрыли по горячим следам.

Двое жителей Брянска 45 и 68 лет решили пополнить кошелек, продав краденые рельсовые накладки.

Как сообщает региональное УМВД, кража была совершена на недействующем предприятии в Володарском районе. Воспользовавшись отсутствием охраны и камер наблюдения, грабители унесли 52 накладки общим весом около 65 килограммов с железнодорожных путей у административного здания.

Менее суток потребовалось полицейским, чтобы разыскать воров. Они признались, что еще днем приметили удачное место, а ночью вернулись за металлическими деталями. Часть накладок они успели сдать на металлолом.

Брянцам грозит до пяти лет заключения.