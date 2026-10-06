Брянский губернатор представил нового заместителя по экономическому развитию

2026, 06 октября 08:39

Брянский губернатор представил нового заместителя по экономическому развитию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне на заседании правительства глава Брянской области Егор Ковальчук представил нового временно исполняющего обязанности заместителя губернатора – Анну Уголкову. Она будет курировать вопросы экономического развития, в том числе инвестиции, развитие высокопередельных производств в промышленности и сельском хозяйстве.

Анна Уголков ранее возглавляла Министерство промышленности и торговли Запорожской области, а также Министерство экономического развития Луганской Народной Республики.