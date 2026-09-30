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Криминал

Полицейские задержали подозреваемую в краже имущества с участка в Брянском районе

2026, 30 сентября 08:45
Полицейские задержали подозреваемую в краже имущества с участка в Брянском районе
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Полицейские задержали 20-летнюю девушку, подозреваемую в краже металлических изделий с участка в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратился 64-летний житель Брянского района. Из незапертого вагончика на территории его домовладения пропали металлические трубы, самодельная косилка и набор ключей. Ущерб собственнику превысил 11 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемую в преступлении.  20-летняя жительница Дятьковского района ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. 

Девушка рассказала полицейским, что проникла на чужой участок вместе с родственником. Ему она сказала, что договорилась с хозяином о вывозе металлолома.

Часть похищенного имущества полицейские вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке предъявлено обвинение.

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