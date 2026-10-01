Брянский губернатор принял участие в видеоконференции с Президентом России

2026, 01 октября 08:38

Брянский губернатор принял участие в видеоконференции с Президентом России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл встречу по видеосвязи с избранными главами субъектов. Участие в видеоконференции принял и губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

«Очень важно оправдать полученное доверие, вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей, всегда слышать их надежды и чаяния, постоянно получать обратную связь, в том числе за счёт диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтёрскими объединениями», – напутствовал глав регионов Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание, что победители определены с существенным перевесом, а такой уровень поддержки означает ещё большую ответственность.