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Брянский губернатор принял участие в видеоконференции с Президентом России

2026, 01 октября 08:38
Брянский губернатор принял участие в видеоконференции с Президентом России
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Брянский губернатор принял участие в видеоконференции с Президентом России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл встречу по видеосвязи с избранными главами субъектов. Участие в видеоконференции принял и губернатор Брянской области Егор Ковальчук. 

«Очень важно оправдать полученное доверие, вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей, всегда слышать их надежды и чаяния, постоянно получать обратную связь, в том числе за счёт диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтёрскими объединениями», – напутствовал глав регионов Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание, что победители определены с существенным перевесом, а такой уровень поддержки означает ещё большую ответственность. 

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