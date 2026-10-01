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Долгое эхо старых кредитов и другие истории: хроника брянских дел о лёгких деньгах

2026, 01 октября 13:32
Долгое эхо старых кредитов и другие истории: хроника брянских дел о лёгких деньгах
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С 2008-го жительница Супонево находилась в федеральном розыске. Но уйти от наказания так и не смогла.

Брянский областной суд на этой неделе отклонил её апелляцию и подтвердил пять лет колонии со штрафом 500 тысяч рублей. В 2007–2008 годах она с сообщниками получила в банках три кредита на 1,49, 2 и 7 миллионов по поддельным документам, уговорила директора подконтрольной фирмы взять ещё 2,4 миллиона и заработала свыше миллиона на фиктивных договорах продажи мебели. Защита уверяла, что бизнес был настоящим, но свидетели и финансовые бумаги говорили об обратном.

Эта история стала самой давней в целой серии дел о чужих деньгах, которые разобрали в регионе за неделю. Экс-замдиректора центра соцобслуживания Новозыбкова брала откаты за оформление социальных контрактов и получила от 15 человек 650 тысяч. Теперь у неё 3 года 6 месяцев колонии, штраф 250 тысяч и конфискация всей суммы.

Главбух из Унечского района, по версии следствия, больше года получала зарплату за родственницу, которая не работала, ущерб в 490 тысяч возместила, но дело уже в суде. На почте в Почепском районе из кассы пропали 773 тысячи, в Фокино начальница отделения не сдавала наложенные платежи на 85,5 тысячи, обе признались, вернули деньги и заплатят 50 и 130 тысяч штрафа.

У бывшего замначальника отдела УМВД по Брянску, осуждённого за взятку, государство изъяло квартиру и три дорогих автомобиля на 26,4 миллиона рублей. Житель Злынки, как считает следствие, предлагал сотрудникам ФСБ 800 тысяч за фуру с контрабандной рыбой и остаётся в СИЗО.

Подробности этих историй читайте на сайте АиФ-Брянск.

 

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