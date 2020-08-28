Мошенники за сутки обманули семерых брянцев более чем на 1,5 млн рублей
За минувшие сутки семеро жителей Брянщины заявили в полицию о действиях удаленных мошенников. Как сообщает региональное УМВД, улов злоумышленников составил более 1,5 млн рублей.
Более 1,491 мон рублей со счетов брянцев списали аферисты, получившие к ним доступ, представляясь работниками банков.
Сильнее других пострадал житель Советского района Брянска 47 лет. Ему позвонил незнакомец и сообщил, что с его карты пытатся списать крупную сумму, а единственный способ спасти деньги — снять наличность и положить на отдельный «безопасный» счет. Мужчина, поверив обманщику, своими руками обогатил его почти на 340 тыс. рублей.
УМВД по Брянску напоминает горожанам несколько правил безопасности при пользовании банковскими продуктами:
- Не проводить операций с банковскими картами по инструкциям лжебанкиров в телефонном режиме. Только с документами при визите в банк.
- Не сообщать незнакомцам данных своих карт: номер на лицевой стороне, срок действия, CVV-код на обороте.
- Не выполнять с банкоматом никаких действий, в результате которых не уверены на 100%. При сомнениях обратитесь в банк лично или по номеру, указанному на карте или сайте банка. На номера, которые диктуют сами незнакомцы, ни в коем случае не звоните.
- Не сообщайте одноразовые пароли, которые получаете по смс. Они нужны только для списания денег с карты, для пополнения достаточно номера на лицевой стороне.
- Обо всех подозрительных звонках сообщайте в полицию по номеру 02 со стационарного телефона и 102 с мобильного.
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