Мошенники за сутки обманули семерых брянцев более чем на 1,5 млн рублей

За минувшие сутки семеро жителей Брянщины заявили в полицию о действиях удаленных мошенников. Как сообщает региональное УМВД, улов злоумышленников составил более 1,5 млн рублей.

Более 1,491 мон рублей со счетов брянцев списали аферисты, получившие к ним доступ, представляясь работниками банков.

Сильнее других пострадал житель Советского района Брянска 47 лет. Ему позвонил незнакомец и сообщил, что с его карты пытатся списать крупную сумму, а единственный способ спасти деньги — снять наличность и положить на отдельный «безопасный» счет. Мужчина, поверив обманщику, своими руками обогатил его почти на 340 тыс. рублей.

УМВД по Брянску напоминает горожанам несколько правил безопасности при пользовании банковскими продуктами: