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Шесть медалей завоевали брянские самбисты на всероссийском турнире

2026, 05 октября 12:49
Шесть медалей завоевали брянские самбисты на всероссийском турнире
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Шесть медалей завоевали брянские самбисты на всероссийском турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

27 сентября в городе Рославле завершились всероссийские соревнования по самбо. Участие в них приняли 152 спортсмена из 24 регионов. 

Брянскую область представляли 16 самбистов. В весовой категории 79 кг первое место занял воспитанник спортшколы по борьбе Алексей Лагерев. Серебряными призёрами стали Илья Мищенков, Данил Воронцов и Дмитрий Головин. Третье место заняли  из Бярнска и Богдан Мареев из Сельцо.

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