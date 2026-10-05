Шесть медалей завоевали брянские самбисты на всероссийском турнире

2026, 05 октября 12:49

Шесть медалей завоевали брянские самбисты на всероссийском турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

27 сентября в городе Рославле завершились всероссийские соревнования по самбо. Участие в них приняли 152 спортсмена из 24 регионов.

Брянскую область представляли 16 самбистов. В весовой категории 79 кг первое место занял воспитанник спортшколы по борьбе Алексей Лагерев. Серебряными призёрами стали Илья Мищенков, Данил Воронцов и Дмитрий Головин. Третье место заняли из Бярнска и Богдан Мареев из Сельцо.