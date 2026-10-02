Молодые исполнители представят Брянщину на фестивале в Белоруссии

2026, 02 октября 10:40

Коллектив «Модно-народно» и вокалистка Екатерина Волченкова из Брянска примут участие в фестивале «Молодежь за Союзное государство». Об этом рассказали в издании «КП-Брянск»

В городе Могилеве Республике Беларусь с 7 по 11 октября состоится 19-й фестиваль «Молодёжь за Союзное государство». Участие в нём примут почти тысяча исполнителей и хореографических коллективов. Выступления оценит профессиональное жюри из известных артистов и музыкантов.

Регион на фестивале будут представлять вокальная студия «Модно-народно» и солистка Брянского городского эстрадного оркестра, волонтёр культуры Екатерина Волченкова.

Участники коллектива «Модно-народно» – лауреаты и победители престижных всероссийских и международных конкурсов: «Дельфийские игры», «Универвидение», «Студенческая весна», «ЭтноВремя». Екатерина Волченкова – лауреат 34-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», полуфиналистка 14-го Национального музыкального проекта «Универвидение», Гран-При регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 2025 году.

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Фото: сайт фестиваля «Молодежь за Союзное государство».