Под Брянском водитель «ВАЗа» чудом выжил при столкновении с фурой

Машина восстановлению не подлежит.

В Выгоничском районе 39-летний водитель «ВАЗ-21144» выжил, протаранив фуру на встречной полосе.

Авария произошла 25 июля около 4.10 на 28-м километре трассы Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией, сообщили в областном УГИБДД.

Водитель «ВАЗа» ехал со стороны Новозыбкова к Брянску. Он выехал на встречную полосу и на скорости врезался в Mercedes-Benz Actros.

В результате от «ВАЗа» осталась лишь груда металлолома. Водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой, рваными ранами лица и закрытым переломом левого предплечья.