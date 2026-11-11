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Криминал

Житель Брянска предстанет перед судом за угон автомобиля с АЗС

2026, 11 ноября 12:23
Житель Брянска предстанет перед судом за угон автомобиля с АЗС
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Житель Брянска предстанет перед судом за угон автомобиля с АЗС в Клетне. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Уголовное дело об угоне рассмотрит Клетнянский районный суд. В преступлении обвинили жителя Брянска, 1979 года рождения. 

Правоохранители установили, что вечером 10 июля 2026 года в посёлке Клетня фигурант, находясь на пассажирском сиденье автомобиля Hyundai Solaris, решил самостоятельно доехать на нем до Брянска. Когда владелец иномарки вышел на автозаправочной станции, оставив ключи в замке зажигания, обвиняемый сел за руль и уехал. В посёлке Глинищево машину остановили сотрудники ДПС.

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