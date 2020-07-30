Пьяный водитель устроил ДТП в селе Новый Ропск Климовоского района

ДТП с пострадавшими произошло около четырех часов дня на улице Коммунистической в селе Новый Ропск в Климовском районе, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Брянской области.

37-летний водитель ехал за рулем Renault Meganr Scenic в пьяном состоянии.

Иномарка ехала со стороны села Любечане. Пьяный водитель не справился с управлением, и машина съехала с дороги, где перевернулась.

В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка – девушка ударилась позвоночником. 41-летний пассажир сломал ключицу.

Напомним, 82-летняя пенсионерка попала в больницу после того, как ее сбила иномарка в Брянске.