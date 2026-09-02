63-летняя женщина пропала в Клинцовском районе

2026, 02 сентября 14:34

63-летняя женщина пропала в Клинцовском районе в конце августа. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Жительница деревни Рудня-Голубовка Тамара Алексеевна Ленченко (Рудник) пропала в Клинцовском районе. 63-летняя женщина перестала выходить на связь с родными 31 августа.

Приметы пропавшей: рост 165 см, плотного телосложения, голубые глаза, седые волосы и родинка на правой щеке. Предположительно женщина была одета в светлую блузку, чёрные бриджи, текстильные тапки или резиновые шлёпки.

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.