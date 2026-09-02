Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

63-летняя женщина пропала в Клинцовском районе

2026, 02 сентября 14:34
63-летняя женщина пропала в Клинцовском районе
Источник фото

63-летняя женщина пропала в Клинцовском районе в конце августа. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт». 

 

Жительница деревни Рудня-Голубовка Тамара Алексеевна Ленченко (Рудник) пропала в Клинцовском районе. 63-летняя женщина перестала выходить на связь с родными 31 августа. 

Приметы пропавшей: рост 165 см, плотного телосложения, голубые глаза, седые волосы и родинка на правой щеке.  Предположительно женщина была одета в светлую блузку, чёрные бриджи, текстильные тапки или резиновые шлёпки. 

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Директора брянского предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты сотрудникам
02 сентября 13:28
Директора брянского предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты сотрудникам
Батутный экстрим-парк в Брянске закрыли из-за травмирования ребёнка
02 сентября 12:40
Батутный экстрим-парк в Брянске закрыли из-за травмирования ребёнка
Врио замгубернатора Брянской области поздравил учеников Климовской школы № 1
02 сентября 12:19
Врио замгубернатора Брянской области поздравил учеников Климовской школы № 1

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16340) брянск (7195) ДТП (2856) ГИБДД (2424) прокуратура (2176) уголовное дело (2125) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1720) мчс (1578) коронавирус (1272) дороги (1136)