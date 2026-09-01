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Образование

Торжественную линейку Любохонской школы посетил врио губернатора Брянской области

2026, 01 сентября 16:38
Торжественную линейку Любохонской школы посетил врио губернатора Брянской области
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Торжественную линейку Любохонской школы посетил врио губернатора Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

В День знаний  в Любохонской средней школы имени А. А. Головачева Дятьковского района прошла традиционная торжественная линейка. Пожелать ребятам и преподавателям успехов в новом учебном году пришли временно исполняющий обязанности Губернатора Брянской области Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот и депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Щеглов.

В новом учебном году в школа начнут работать два агротехнологических класса состоится по специализации «Птицеводство будущего: технологии и управление». в профильных 7-й и 10-й классы будут учиться 27  человек. Для работы агроклассов школа получила учебное оборудование на пять миллионов рублей, а учителя  химии, биологии, физики и математики прошли специальные курсы повышения квалификации.

Также в этом году Любохонская школа будет представлять регион на XIII Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России — 2026».

«Признателен руководству и педагогам школы за сохранение памяти о героях, участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Музей боевой славы, Аллея Патриотов, Сад в честь 80-летия Победы — это живые уроки истории России», – подчеркнул Егор Ковальчук.

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