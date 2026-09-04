Брянские полицейские выявили три факта продажи «энергетиков» подросткам 1 сентября

2026, 04 сентября 11:40

Брянские полицейские выявили три факта продажи «энергетиков» подросткам 1 сентября. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Володарском районе Брянска инспекторы ПДН выявили факт продажи безалкогольного тонизирующего напитка подростку. В сетевом магазине самообслуживания 30-летняя женщина-кассир не попросила у молодого покупателя документ, удостоверяющий личность. 15-летнему школьнику она продала «энергетик» с содержанием таурина и кофеина.

На продавца полицейские составили административные материалы. Ей грозит штраф.

1 сентября брянские правоохранители пресекли три факта незаконной реализации энергетических напитков подросткам.