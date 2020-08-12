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Следователи обвиняют брянца в убийстве гражданской жены

12 августа 19:30 Происшествия
Следователи обвиняют брянца в убийстве гражданской жены
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В Брянске следователи подготовили к передаче в суд уголовное дело в отношении жителя областного центра. Как сообщает пресс-служба управления, он обиняется в убийстве собственной гражданской жены.

По версии следствия, обвиняемый и потерпевшая в начале марта выпивали в гостях у знакомого в общежитии в Северном переулке Брянска. Обвиняемый, поссорившись с гражданской женой, ударил ее ножом в грудь.

Затем он вызвал ей скорую помощь, но до приезда врачей женщина умерла.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеяяном.

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