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В Брянске предстанет перед судом предполагаемый крупный «закладчик»

21 августа 17:28 Происшествия
В Брянске предстанет перед судом предполагаемый крупный «закладчик»
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Следователи брянской полиции передали в суд дело в отношении жителя Бежицы 30 лет, который обвиняется в торговле наркотиками через закладки в крупном размере. Об этом сообщило УМВД по Брянской области.

По версии следователя, обвиняемый через интернет принял предложение работы в криминальном бизнесе и в течение долгогов ремени получал от дилеров наркотики и психоактивные вещества, которые продавал через сеть закладок в Брянске и пригородах.

При обыске у него изъяли более 2 кг нарктотиков и психотропных препаратов.

Предполагаемому наркоторговцу грозит от 15 до 20 лет колонии.

Дело рассмотрит по существу Бежицкий райсуд.

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Компании вносят значимый вклад в их развитие, обеспечивая надежное и качественное электроснабжение, создавая мощности для новых производств, объектов социальной сферы и жилищного строительства, своевременно и добросовестно исполняя свои налоговые обязательства, активно участвуя в социально значимых акциях и мероприятиях. Мы системно занимаемся минимизацией негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, строго контролируем соблюдение всех норм и требований в данной сфере. Отрадно, что наши усилия получили высокую оценку со стороны экспертного сообщества. Мы намерены и в дальнейшее повышать эффективность деятельности на всех перечисленных направлениях» - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. В первом полугодии 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» направили на реализацию Программы обеспечения экологической безопасности около 30 миллионов рублей. Компании реализуют порядка 50 природоохранных мероприятий, направленных на  обеспечение экологически сбалансированного развития электроэнергетики, охрану и рациональное использование природных ресурсов, обеспечение  безопасности объектов животного мира. В их числе – замена электрооборудования на современные образцы, обладающие повышенными показателями экологичности, надежности,  долговечности; системный контроль содержания количества загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов и в санитарно-защитных зонах производственных площадок;  благоустройство и озеленение территории предприятий. В январе-июне «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приобретены и установлены на опорах воздушных линий около 12 тысяч специальных птицезащитных устройств. В общей сложности в течение года на выполнение экологических мероприятий энергокомпании планируют направить более 90 миллионов рублей. 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