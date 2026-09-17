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Образование

Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске

2026, 17 сентября 11:47
Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске
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Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

Первый Центр «Движения Первых» открылся в Брянске 13 сентября. Он организован на базе детского клуба «Алые паруса» Центра внешкольной работы Советского района. На церемонии присутствовали активисты Движения и представители родительского сообщества «Родные-любимые».

В первый день в Центре состоялась креативная сессия «Идеи для региона». Участники познакомились с проектной деятельностью, потренировали креативное мышление и поделились идеями для развития региона. Мероприятие провела председатель первичного отделения, педагог-организатор ЦВР Советского района Алина Фролова.

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