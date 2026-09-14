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Сотрудники брянского ГИБДД призвали водителей не нарушать ПДД из-за очередей на заправки

2026, 14 сентября 09:42
Сотрудники брянского ГИБДД призвали водителей не нарушать ПДД из-за очередей на заправки
Источник фото

Сотрудники брянского ГИБДД призвали водителей не нарушать ПДД из-за очередей на заправки. 

 

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции отреагировали на публикации в соцсетях о наказании водителей, которые стоят в очередях на автозаправочные станции. Правоохранители пояснили, что с пониманием относится к сложившимся обстоятельствам. При этом стражи порядка призвали автомобилистов соблюдать требования Правил дорожного движения. Закон запрещает занимать остановки и остановочные карманы, предназначенные для заезда общественного транспорта, перекрывать въезды и выезды с прилегающих территорий, а также иным способом создавать помехи другим участникам дорожного движения.

В настоящее время сотрудники ГАИ ограничиваются проведением разъяснительных бесед с водителями, допустившими нарушения.

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