В Брянске пропал 19-летний Александр Хотько

Молодого человека ищут родные, полицейские и добровольцы.

В Брянске пропал 19-летний Александр Сергеевич Хотько. О его местонахождении ничего неизвестно с 27 июля, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, черные волосы, уложенные в хвост, темно-зеленые глаза. Был одет в черную кофту, бежевые шорты и серые кроссовки. С собой имел рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Хотько просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. В отряде отметили, что для поисков пропавшего нужна помощь добровольцев.