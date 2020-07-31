В Дятьково сгорела баня

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что на улице Советской горит частная баня площадью 20 квадратных метров. Потушить пожар удалось в 22.30.

Экс-руководитель предприятия в Смоленске оштрафован за налоговое преступление Бывший руководитель муниципального унитарного предприятия признан виновным в налоговом преступлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. С апреля по июль 20189 года бывший руководитель организации путем расчетов через счета третьего лица скрыл от взыскания недоимки по налогам более 7,8 млн рублей. В отношении экс-руководителя было возбуждено уголовное дело по статье «сокрытие денежных средств,

На улице Николаева в Смоленске обустраивают пешеходные дорожки На улице Николаева в Смоленске продолжается ремонт тротуаров, сообщает пресс-служба городской администрации. Рабочие занимаются обустройством пешеходных дорожек, меняют трамвайные пути и обновляют проезжую часть. На некоторых участках уложена плитка, чтобы горожане могли спокойно ходить по улице. Однако, в ведомстве отмечают, что ремонт еще не закончен. Перед введением объекта в эксплуатацию объект примет комиссия. После окончания

Число выздоровевших от коронавируса смолян превысило 4000 человек В Смоленской области выявили 23 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 31 июля. С начала пандемии 5656 смолян получили положительный результат на тест на коронавирус. Выздороветь удалось 4102 жителям региона. Из них 99 человек полностью вылечились от коронавируса в прошедший день. 101 смолянин, у которых диагностировали коронавирус, умер. За минувшие сутки умерли

Более 200 км путей отремонтировано в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании Смоленском регионе МЖД продолжается ремонтно-путевая кампания. С апреля текущего года железнодорожниками проведен ремонт 209 км железнодорожного полотна (65% от запланированного объема), заменено 17 стрелочных переводов. В августе планируется отремонтировать 8,7 км железнодорожного пути на перегоне Сафоново – Милохово и станции Сафоново. Ремонтные работы направлены на обеспечение безопасности и надежности функционирования железнодорожной инфраструктуры.

В смоленских парках ремонтируют скамейки и урны Рабочие благоустроили три парка Смоленска, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы прошли в сквере у кинотеатра «Октябрь», парке Пионеров и мемориале по проезду «Маршала Конева». Рабочие отремонтировали скамейки и урны. Кроме того на улицах Фрунзе, Кутузова, Лавочкина, Крупской (в районе домов 53,55,57,59,61,61А), Витебском шоссе, бульваре Гагарина рабочие привели в порядок траву. На Досуговском шоссе и Водяном