В Карачевском районе мотоциклист сбил 17-летнего подростка

Пешеход находится в больнице.

17-летний подросток пострадал в результате ДТП в Карачевском районе. Как сообщает региональное УГИБДД, авария произошла около 14.40 на улице Октябрьской в деревне Осиновка.

37-летний водитель мотоцикла «Урал» ехал со стороны Карачева к селу Верхополье. Не справившись с управлением, он на скорости вылетел на правую обочину и сбил 17-летнего пешехода, который остановился при виде мотоцикла.

Подростка госпитализировали с переломом левой голени.