Участие в заездах на лыжероллерах приняли 200 спортсменов.
В Брянске завершился Кубок Брянской области по лыжероллерам. Трасса соревнований проходила по улице Братьев Ткачевых в Бежицком районе. Перед стартом спортсменов напутствовал директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин. В организации заездов помогали волонтеры Брянского молодежного центра и благотворительного фонда «Мирослава».
Победители и призеры получили кубки, медали, грамоты и памятные призы, предоставленные федерацией лыжных гонок Брянской области.