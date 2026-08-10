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В Брянске на улице Братьев Ткачевых прошел Кубок области по лыжероллерам

2026, 10 августа 10:47
В Брянске на улице Братьев Ткачевых прошел Кубок области по лыжероллерам
Источник фото

Участие в заездах на лыжероллерах приняли 200 спортсменов.

 

В Брянске завершился Кубок Брянской области по лыжероллерам. Трасса соревнований проходила по улице Братьев Ткачевых в Бежицком районе. Перед стартом спортсменов напутствовал директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин. В организации заездов помогали волонтеры Брянского молодежного центра и благотворительного фонда «Мирослава».

Победители и призеры получили кубки, медали, грамоты и памятные призы, предоставленные федерацией лыжных гонок Брянской области.

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