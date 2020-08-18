В Стародубе машина сбила женщину с ребенком

На улице Семашко в Стародубе накануне случилось ДТП, в которым пострадали два пешехода — женщина с ребенком. Как сообщает во вторник региональное УМВД, инцидент произошел в районе 14:30 понедельника.

По предварительной информации, водитель «Жигулей» двигался по Семашко от Больничного переулка в улице Свердлова. Разъезжаясь со встречным КАМАЗом он не заметил вышедших на проезжую часть из-за грузовика женщину 37 лет и ее дочь 7 лет.

Обе пострадавших попали в больницу. У женщины медики предварительно диагностировали перелом костей тазобедренного сустава, у ее дочери — тупую травму живота, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.