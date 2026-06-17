Врио губернатора Брянской области опубликовал кадры с места атаки БПЛА на автобус с детьми

2026, 17 июня 15:44

Врио губернатора Брянской области в своих соцсетях опубликовал кадры с места атаки БПЛА на автобус в Почепском районе.

В салоне находилась юные футболисты из Гомеля Республики Беларусь с сопровождающими. При нападении погибла женщина и пострадали шесть человек, из которых четверо — дети.

«Нахожусь на связи с руководством Гомельской области. Наши медики делают все возможное, оказывается медицинская и психологическая помощь. В Брянск едут московские специалисты из Центра медицины катастроф», – уточнил глава региона Егор Ковальчук.