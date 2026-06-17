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Врио губернатора Брянской области опубликовал кадры с места атаки БПЛА на автобус с детьми

2026, 17 июня 15:44
Врио губернатора Брянской области опубликовал кадры с места атаки БПЛА на автобус с детьми
Источник фото

Врио губернатора Брянской области в своих соцсетях опубликовал кадры с места атаки БПЛА на автобус в Почепском районе.

 В салоне находилась юные футболисты из Гомеля Республики Беларусь с сопровождающими. При нападении погибла женщина и пострадали шесть человек, из которых четверо — дети. 

«Нахожусь на связи с руководством Гомельской области. Наши медики делают все возможное, оказывается медицинская и психологическая помощь. В Брянск едут московские специалисты из Центра медицины катастроф», – уточнил глава региона Егор Ковальчук.

 

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