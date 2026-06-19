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ЖКХ

Бульвар с розарием на улице Комсомольской в Брянске стал лидером голосования

2026, 19 июня 10:33
Бульвар с розарием на улице Комсомольской в Брянске стал лидером голосования
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Бульвар с розарием на улице Комсомольской в Брянске стал лидером всероссийского онлайн-голосования. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В Брянской городской администрации прошло заседание общественной муниципальной комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». На совещании подвели итоги всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году. Оно проходило на портале «Госуслуги» с 21 апреля по 12 июня.

За четыре предложенные территории проголосовали 53 373 жителя города Брянска. Первое место занял бульвар с розарием напротив дома №15 по улице Комсомольской в Бежицком районе. Проект поддержали 20 962 человека. Вторым стал сквер 50-летия Советской власти (сквер «Паровоз») по улице Гомельской в Фокинском районе, набрав 15 299 голосов. Тройку лидеров замкнул сквер «Есенинский» по улице 2-я Мичурина в Володарском районе. За него проголосовали 10 175 брянцев. Липовая аллея по улице Брянского Фронта в Советском районе набрала 6 937 голосов.

Члены комиссии зафиксировали итоги голосования. Специалистам подготовят проектно-сметную документацию по благоустройству розария для экспертизы. Благоустройство пройдёт в следующем году.

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