За неделю брянцы перевели мошенникам более 2,5 млн рублей

Полиция назвала самые распространенные уловки злоумышленников.

На прошлой неделе 30 жителей Брянской области пополнили кошельки телефонных мошенников на 2,6 миллиона рублей.

Как сообщает региональное УМВД, в большинстве случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита, компенсации или бонусов они узнавали данные банковской карты собеседника и состояние счета.

После СМС-сообщения с кодом подтверждения операции, которое жертвы отправляли добровольно, деньги уходили на чужие счета.

Еще один способ лишиться сбережений – поверить в компенсации. Рассчитывая на такую компенсацию, 32-летняя жительница Новозыбковского района через мессенджер отправила мошеннику все данные своей банковской карты, что стоило ей 10,6 тысячи рублей.

Двое жителей областного центра перевели 29,3 тысячи и 3 тысячи рублей мнимым родственникам, взывавшим о помощи в соцсетях. Впоследствии выяснилось, что аккаунты родственников были взломаны.

45-летняя жительница Комаричского района нашла покупателя на машину через сайт объявлений. Мужчина не только охотно согласился на запрошенную сумму, но и пожелал немедленно оплатить покупку. После телефонного инструктажа от «покупателя» у банкомата владелица автомобиля недосчиталась на карте 70 тысяч рублей.

На такую же удочку попались 66-летняя пенсионерка из Бежицы, 37-летняя жительница Фокинского района и 34-летняя женщина из Клинцовского района.

В региональном УМВД уточняют обстоятельства всех происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».