Злоумышленники начали рассылать ложные приглашения.

В Брянской области была зафиксирована рассылка фейковых приглашений на мероприятия, якобы посвящённые памяти погибших участников спецоперации. Об этом сообщил глава администрации Климовского района Александр Исаев. В своём канале в Maх он разместил фото поддельного документа от имени «администрации». Землякам рекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам, не вступать в диалог с «приглашающими» и не передавать им какие-либо сведения или фотографии погибших.

Информацию о памятных встречах публикуют исключительно официальные источники. В региональном правительстве отметили, что в июле количество информационных фейков в приграничье увеличилось, и призвали доверять только проверенным каналам, таким как ресурсы органов власти в Maх.