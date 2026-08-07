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Общество

Брянцев призвали не верить фейковым приглашениям на церемонии в честь участников СВО

2026, 07 августа 12:32
Брянцев призвали не верить фейковым приглашениям на церемонии в честь участников СВО
Источник фото

Злоумышленники начали рассылать ложные приглашения.

 

В Брянской области была зафиксирована рассылка фейковых приглашений на мероприятия, якобы посвящённые памяти погибших участников спецоперации. Об этом сообщил глава администрации Климовского района Александр Исаев. В своём канале в Maх он разместил фото поддельного документа от имени «администрации». Землякам рекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам, не вступать в диалог с «приглашающими» и не передавать им какие-либо сведения или фотографии погибших.

Информацию о памятных встречах публикуют исключительно официальные источники. В региональном правительстве отметили, что в июле количество информационных фейков в приграничье увеличилось, и призвали доверять только проверенным каналам, таким как ресурсы органов власти в Maх.

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