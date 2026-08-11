Брянцев предупредили об опасности купания в фонтанах из-за химикатов

2026, 11 августа 08:38

Rупание запрещено и грозит штрафом до 1000 рублей.

10 августа на совещании при главе Брянской городской администрации обсуждалась работа дорожного управления. В его ведении находятся почти 907 километров автодорог, 651 остановка, 21 дорожное сооружение и 8 фонтанов общей площадью 1251,11 квадратного метра.

Летом воду в фонтанах регулярно чистят и обеззараживают химикатами, чтобы избежать цветения. Купание в таких сооружениях опасно: на мокрой поверхности легко поскользнуться, а за инженерные коммуникации можно зацепиться и упасть. Кроме того, химикаты не уничтожают опасные для людей вирусы и бактерии.

Игры с водой разрешены только в фонтане «Дружба» на набережной. За купание в остальных фонтанах грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Также придется компенсировать ремонт испорченных кранов, форсунок и подсветок.

В городской администрации напомнили, что родителям следует внимательнее следить за детьми.