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Здоровье

Брянцев предупредили об опасности купания в фонтанах из-за химикатов

2026, 11 августа 08:38
Брянцев предупредили об опасности купания в фонтанах из-за химикатов
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Rупание запрещено и грозит штрафом до 1000 рублей.

 

10 августа на совещании при главе Брянской городской администрации обсуждалась работа дорожного управления. В его ведении находятся почти 907 километров автодорог, 651 остановка, 21 дорожное сооружение и 8 фонтанов общей площадью 1251,11 квадратного метра.

Летом воду в фонтанах регулярно чистят и обеззараживают химикатами, чтобы избежать цветения. Купание в таких сооружениях опасно: на мокрой поверхности легко поскользнуться, а за инженерные коммуникации можно зацепиться и упасть. Кроме того, химикаты не уничтожают опасные для людей вирусы и бактерии.

Игры с водой разрешены только в фонтане «Дружба» на набережной. За купание в остальных фонтанах грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Также придется компенсировать ремонт испорченных кранов, форсунок и подсветок.

В городской администрации напомнили, что родителям следует внимательнее следить за детьми.

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