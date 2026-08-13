Одна случайная заправка, скорее всего, не приведет к немедленной поломке.

Во всех регионах России, в том числе и в Брянской области, временно разрешены производство и продажа топлива К2, К3 и К4, известного как «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Решение действует до 1 июля 2027 года. Как пояснил технический специалист компании Rossko Константин Ершов, одна случайная заправка при нормальном октановом числе, скорее всего, не приведет к немедленной поломке исправного автомобиля. Гораздо важнее регулярность использования.

При продолжительной эксплуатации проблемы могут накапливаться. В первую очередь более чувствительными оказываются катализатор, кислородные датчики, форсунки, свечи и топливная система. У современных машин с непосредственным впрыском уязвимой может оказаться и система очистки выхлопа.

Брянским автолюбителям эксперт не советует рассчитывать, что менее экологичное топливо можно «исправить» доливом АИ-98: это изменит октановое число, но не удалит серу. Также не рекомендуется без необходимости использовать присадки и октан-корректоры.

Если после заправки автомобиль начал дергаться, потерял тягу, загорелся Check Engine или появилась детонация, причиной может быть некачественная партия топлива.