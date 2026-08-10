Брянский завод «ЛДС» возродит собственное литейное производство

2026, 10 августа 11:08

Директор Сергей Горелов сообщил, что предприятие рассматривает возможность создания полного цикла производства.

На брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» в рамках совещания обсудили перспективу создания собственного литейного производства. По словам директора Сергея Горелова, в советское время литейные цеха работали на многих предприятиях, но в 90-х годах от них стали отказываться из-за высоких затрат на содержание. Несмотря на небольшие масштабы, такие подразделения могли самостоятельно отливать необходимые детали.

В настоящее время на завод поступают объемные заказы, и руководство рассматривает возможность оставить весь цикл производства на предприятии. Создание собственной литейки позволит не только сохранить прибыль, но и полностью контролировать процесс изготовления продукции от начала до конца.

Фото: Геннадия Неверовского и пресс-службы завода «ЛДС»