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Брянчанка пообещала пробежаться по городу голой, если к ней вернется потраченная ей купюра

28 августа 13:49 Лента новостей
Брянчанка пообещала пробежаться по городу голой, если к ней вернется потраченная ей купюра
Источник фото

Участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовал в соцсети фотографию купюры достоинством сто рублей с экстравагантным обещанием.

«01.01.20. Если мне эта сотка вернется, то я голая по Брянску пробегусь. Обещаю», — написала на банкноте неизвестная брянчанка и расписалась.

Автор публикации интересуется, чья эта купюра.

Комментаторы вспоминают, что в городе уже была замечена голая девушка, бегавшая по Набережной, правда, та находилась под воздействием психоактивных веществ.

Высказывается также предположение, что это очередные проделки местной инстаблогерши Таси, известной своими экстравагантными выходками.

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