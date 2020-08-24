Брянская область сэкономила более 100 млн рублей на кредитах

Несмотря на сложности, вызввнные пандемией коронавируса, правительстов Брянской области смогло обнулить долги перед банками и сэкономило региону более ста миллионов рублей.

Согласно закону Брянской области об областном бюджете на 2020 год, депутаты планировали сохранить задолженность бюджета перед банками, сохранившуюся с прошлого года. Единственной возможностью уменьшить расходы на обслуживание долга был шанс получить новые кредиты под меньший процент и закрыть ими старые, дорогие кредиты.

Начавшаяся пандемия, поставившая регион перед необходимостью нести дополнительные расходы и ожидаемое падение экономики (а в месте с нею и доходов бюджета) заставили аналитиков прогнозировать рост заимствований. Но правительство региона избрало диаметрально противоположный путь. Вместо того, чтобы влезать в новые долги, департамент финансов досрочно выплатил все коммерческие кредиты в феврале.

За семь месяцев это принесло экономию в 118 миллионов рублей – это стоимость обслуживания кредита, деньги, предназначенные на выплату процентов по ним. 55 миллионов из внеплановой экономии уже потрачены на борьбу с коронавирусной инфекцией, остальные средства также будут использованы на социально значимые нужды. Сейчас необходимо возобновить прерванное кредитное финансирование, прописанное в законе о бюджете, но департамент финансов планирует и тут добиться экономии. Если ставка по прошлогодним кредитам составляла 6,92-7%, то после перекредитования она будет не выше 5,25% годовых.