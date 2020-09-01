«Чистая планета» объявила акцию по сбору макулатуры

Региональный оператор по обращению с ТКО поздравляет жителей Брянской области с началом учебного года и вместе с Департаментом образования и науки объявляет акцию по сбору макулатуры.
— Научить население сдавать на переработку, а не выбрасывать в общий контейнер для коммунальных отходов, вторичное сырье – важная задача, решить которую можно только совместными усилиями. Результат же принесет пользу не только окружающей среде, но и каждому из нас. Наша акция «Сдай макулатуру – спаси дерево Брянщины!» не только для школьников и их родителей, которые собирают макулатуру в школе, сдают ее на переработку, а самые активные участники получают призы, но и для всех неравнодушных жителей. Напоминаю, что в Брянске и районах области после вынужденного карантинного перерыва снова открылись пункты платного приема вторсырья, куда можно принести и сдать за деньги не только пластиковые бутылки, но и старые тетради, журналы, газеты, картонную упаковку. Приглашаем всех жителей региона присоединиться к раздельному сбору отходов и принять участие в нашей экологической акции: сдать макулатуру на переработку и внести личный вклад в спасение деревьев от вырубки, — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
Адреса пунктов платного приема вторсырья вы можете найти на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» в рубрике «Раздельный сбор отходов».
Брянск:
пр-кт Станке Димитрова, 3 (территория БГИТУ);
территория Володарского рынка;
территория Советского рынка;
Брянская область:
Комаричский р-он, п.Комаричи, ул.Советская, д.61(территория рынка);
Суземский р-он, п.Суземка, ул.Вокзальная, д.4а (ярмарка);
Навлинский р-он, п.Навля, пер-к Советский, д.8;
Клинцовский р-он, г.Клинцы, ул.Кюстендильская, д.4 (территория сельхозрынка);
Злынковский р-он, г.Злынка, пл-дь Свободы (территория рынка);
Почепский р-он, г.Почеп, ул. Смоленская, д.3 (территория рынка);
Дятьковский р-он, г.Дятьково, пер-к Луначарского, д.2А (территория рынка);
Фокино (Шибенец) ул. Карла Маркса 17;
Гордеевский р-он, ул. Калинина, 4 ( территория автовокзала);
Мглинский р-н, 2-й пер. Первомайский (между домами).
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