«Чистая планета» объявила акцию по сбору макулатуры

Региональный оператор по обращению с ТКО поздравляет жителей Брянской области с началом учебного года и вместе с Департаментом образования и науки объявляет акцию по сбору макулатуры.

— Научить население сдавать на переработку, а не выбрасывать в общий контейнер для коммунальных отходов, вторичное сырье – важная задача, решить которую можно только совместными усилиями. Результат же принесет пользу не только окружающей среде, но и каждому из нас. Наша акция «Сдай макулатуру – спаси дерево Брянщины!» не только для школьников и их родителей, которые собирают макулатуру в школе, сдают ее на переработку, а самые активные участники получают призы, но и для всех неравнодушных жителей. Напоминаю, что в Брянске и районах области после вынужденного карантинного перерыва снова открылись пункты платного приема вторсырья, куда можно принести и сдать за деньги не только пластиковые бутылки, но и старые тетради, журналы, газеты, картонную упаковку. Приглашаем всех жителей региона присоединиться к раздельному сбору отходов и принять участие в нашей экологической акции: сдать макулатуру на переработку и внести личный вклад в спасение деревьев от вырубки, — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Адреса пунктов платного приема вторсырья вы можете найти на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» в рубрике «Раздельный сбор отходов».

Брянск:

пр-кт Станке Димитрова, 3 (территория БГИТУ);

территория Володарского рынка;

территория Советского рынка;

Брянская область:

Комаричский р-он, п.Комаричи, ул.Советская, д.61(территория рынка);

Суземский р-он, п.Суземка, ул.Вокзальная, д.4а (ярмарка);

Навлинский р-он, п.Навля, пер-к Советский, д.8;

Клинцовский р-он, г.Клинцы, ул.Кюстендильская, д.4 (территория сельхозрынка);

Злынковский р-он, г.Злынка, пл-дь Свободы (территория рынка);

Почепский р-он, г.Почеп, ул. Смоленская, д.3 (территория рынка);

Дятьковский р-он, г.Дятьково, пер-к Луначарского, д.2А (территория рынка);

Фокино (Шибенец) ул. Карла Маркса 17;

Гордеевский р-он, ул. Калинина, 4 ( территория автовокзала);

Мглинский р-н, 2-й пер. Первомайский (между домами).