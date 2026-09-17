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Культура

Брянская делегация поучаствовала в международном фестивале в Гомеле

2026, 17 сентября 12:05
Брянская делегация поучаствовала в международном фестивале в Гомеле
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Брянская делегация поучаствовала в международном фестивале в Республике Беларусь. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

В начале сентября в городе Гомеле Республики Беларусь прошёл XXI международный фестиваль-празднике «Славянские литературные дожинки – 2026». Участие в нём приняла делегация от Брянской области во главе с председателем регионального отделения Союза писателей России Ириной Пенюковой.

В программу фестиваля вошли творческие встречи с писателями и поэтами, съезд православных писателей Союзного государства, семинары, закладка памятной аллеи, чествование лауреатов литературных конкурсов, театральные постановки, выставки и концерты. Также в Гомельской областной библиотеке прошли презентации международного альманаха «Литера», альманаха «Литературный Брянск», альманаха «Литературная Гомельщина», журнала «Краснодар литературный», альманаха «Курск литературный» и книги поэзии «Человек почти вода».

 

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