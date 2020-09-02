«Мираторг» поздравил с Днем знаний детей своих сотрудников

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в стране, поздравил с Днем знаний 800 детей сотрудников агрохолдинга в Брянской и Орловской, Курской, Белгородской и Тульской областях, и вручил им канцелярские подарки к началу нового учебного года.

В канун Дня знаний «Мираторг» традиционно поздравил с началом нового учебного года 800 своих сотрудников и их детей, идущих в первый класс. Порадовать детей решили большими канцелярскими наборами: тетради, ручки, карандаши, краски, фломастеры и альбомы для рисования, линейки, цветные картон и бумага, а также обложки и прочие полезные мелочи стали полезным вкладом в набор будущих школьников.

Холдинг активно развивает корпоративную культуру, проводит мероприятия, направленные на улучшение взаимоотношений в компании и повышение качества жизни сотрудников. Кроме ежегодной акции для будущих первоклассников, агрохолдинг проводит новогодние елки, увлекательные экскурсии, корпоративные конкурсы и другие интерактивные мероприятия.

На производственных активах холдинга сегодня трудится порядка 40 тысяч человек. Компания создаёт благоприятные условия для эффективной работы и вовлеченности персонала. Это не только работа в современных и удобных условиях на производстве и в офисе, но и конкурентная заработная плата, программы гарантированного карьерного роста и многое другое.

«Участие в жизни сотрудников, забота об их детях является частью культуры компании. Мы понимаем, что наши успехи зависят от наших сотрудников, их профессионализма и преданности делу. Ежегодное поздравление первоклассников внутри холдинга стало доброй традицией, которая не только обеспечивает ребят необходимыми канцелярскими принадлежностями для предстоящей учебы, но и дарит радостные впечатления, благодаря которым дети с нетерпением ждут начала учебного года», — сообщила пресс-служба АПХ «Мираторг».