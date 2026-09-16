Торжественный митинг прошёл у Вечного огня в Брянске

2026, 16 сентября 08:25

Торжественный митинг прошёл у Вечного огня в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Накануне в Фокинском районе Брянска прошёл торжественный митинг. Его посвятили 83-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

У мемориала в сквере «Вечный огонь» собрались жители района, ветераны, молодёжь. Исполняющий обязанности главы администрации Фокинского района Владимир Дударенко подверкнул важность сохранения памяти о подвиге предков. Также перед собравшимися выступила мать Героя России Олега Ермакова Лидия Филипповна.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. К мемориалу они возложили цветы.