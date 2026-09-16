Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Торжественный митинг прошёл у Вечного огня в Брянске

2026, 16 сентября 08:25
Торжественный митинг прошёл у Вечного огня в Брянске
Источник фото

Торжественный митинг прошёл у Вечного огня в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. 

 

Накануне в Фокинском районе Брянска прошёл торжественный митинг. Его посвятили 83-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

У мемориала в сквере «Вечный огонь» собрались жители района, ветераны, молодёжь. Исполняющий обязанности главы администрации Фокинского района Владимир Дударенко подверкнул важность сохранения памяти о подвиге предков. Также перед собравшимися выступила мать  Героя России Олега Ермакова Лидия Филипповна.  

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. К мемориалу они возложили цветы. 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянская делегация поучаствовала в международном фестивале в Гомеле
17 сентября 12:05
Брянская делегация поучаствовала в международном фестивале в Гомеле
Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске
17 сентября 11:47
Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске
Брянский ансамбль завоевал два диплома международного фестиваля
17 сентября 11:35
Брянский ансамбль завоевал два диплома международного фестиваля

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16519) брянск (7226) ДТП (2871) ГИБДД (2438) прокуратура (2187) уголовное дело (2137) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1727) мчс (1581) коронавирус (1272) дороги (1149)